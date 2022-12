Concours : Gagne un week-end bien-être pour deux personnes au Villars Palace

Des paillettes, du glamour et des étincelles ! Noël approche et 20 minutes Lifestyle te met dans l'ambiance de Noël avec beaucoup d'inspiration, un calendrier de l'Avent et de superbes concours. Cette semaine, en collaboration avec Suisse Tourisme, nous t’offrons un week-end bien-être pour toi et la personne de ton choix.

Chaque porte de l’Avent te rapproche un peu plus de Noël. Des lumières chaudes, une couverture douillette et un chocolat chaud au coin du feu. L'odeur de la cannelle, de la cardamome et des biscuits tout juste sortis du four.

En cette période particulière de l’Avent, nous te proposons non seulement un contenu de Noël inspirant et varié et un superbe calendrier avec chaque jour des prix exceptionnels, mais également des cadeaux exceptionnels. Pour la 4e semaine, nous t'offrons un week-end bien-être pour deux personnes dans la station de Villars-sur-Ollon, d’une valeur de CHF 1000.

Le Villars Palace de 1913 a rouvert ses portes en juin 2022 après deux ans de rénovation. Cet établissement supérieur de 5 étoiles t'offre tout ce dont toi et la personne de ton choix aurez besoin pour vous détendre vraiment et laisser votre esprit vagabonder. Outre un grand choix de délices culinaires, une offre sensationnelle de Wellness et une vue unique sur le paysage montagneux t'attendent.

Le KAEᾹ Villars Alpine Spa avec piscine extérieure, hammam, sauna et salle de fitness invite à la détente et fait du bien à ton corps. Pendant que tu transpires en toute décontraction dans le sauna, tu renforces en même temps tes défenses immunitaires. Le bassin extérieur bien tempéré réchauffe ton corps. Un massage te permettra de déconnecter complètement. Tu veux terminer ta journée en beauté ? Alors laisse-toi gâter par la cuisine du "1913 - Restaurant du Palace". Le restaurant propose une cuisine moderne avec des ingrédients frais du marché.

Notre cadeau de la semaine comprend deux nuitées pour deux personnes dans une chambre Montagne supérieure avec petit-déjeuner ainsi que deux massages de 30 minutes. Tente ta chance et gagne, avec un peu de chance, un week-end bien-être inoubliable pour toi et la personne de ton choix.