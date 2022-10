Concours : Gagne une rencontre avec Nej, au Montreux Nightmare

Le plus grand Halloween de Suisse aura lieu du 28 au 30 octobre au 2m2c à Montreux. Tente ta chance et gagne, pour toi et la personne de ton choix, tes billets ainsi qu’une rencontre avec Nej pour le vendredi 28 octobre.