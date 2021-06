Concours : Gagne une Samsung Smart TV

Un téléviseur comme un objet design qui se fond dans ton intérieur comme un caméléon - regarder la télévision n'a jamais été aussi agréable.

Tu en as assez de l’écran noir de ta télévision éteinte ? Nous offrons une Smart TV Samsung 55" The Frame 4K aux membres de My 20 minutes. Regarde les matchs de l’euro, ta série Netflix ou les actualités avec une qualité de couleur impressionnante et profite de l'esthétique du téléviseur même sans programme en cours : The Frame inspire avec un design élégant et moderne qui le fait ressembler à une image encadrée sur le mur. En tant que téléviseur, il s'intègre discrètement dans tout espace de vie et devient en même temps une partie de ta galerie d'art personnelle. Remplis le formulaire maintenant et avec un peu de chance, tu pourras gagner la Smart TV de Samsung.