Vidéo : Gagner sa vie avec YouTube est plus laborieux en Suisse

Une société a calculé le nombre de vues que doivent générer les youtubeurs pour atteindre un revenu moyen dans leur pays respectif.

De plus en plus de personnes rêvent de devenir youtubeur. Le travail semble attrayant: il peut littéralement être fait depuis sa chambre, on est son propre patron et on devient également célèbre. Mais ce n’est pas si simple. Car si on veut réussir sur YouTube, on a besoin d’une chose essentielle: des vues. En effet, plus un youtubeur en génère, plus la publicité intégrée à ses vidéos touche de personnes et plus il gagne d’argent.