Concours climatique - Gagnez 100’000 francs grâce à votre idée en faveur du climat 

Le premier Clima Now Spotlight est en quête de projets qui encouragent les gens à prendre des mesures positives. La Fondation Clima Now attribuera un montant global de 175’000 francs à ses trois lauréats.

De nombreuses personnes veulent s’impliquer en faveur du climat. Mais la plupart d’entre elles n’ont pas l’argent nécessaire pour réaliser des projets à large échelle. Il existe désormais un concours pour les aider à concrétiser leur vision d’un monde plus durable. Christoph Soeder/dpa

Le changement climatique préoccupe beaucoup de personnes. Et nombreuses sont celles à avoir des idées sur la manière de faciliter et d’améliorer la transition vers un monde plus durable. Mais, généralement, les jeunes idéalistes ne disposent pas d’assez d’argent.

C’est là qu’intervient le premier concours climatique Clima Now Spotlight. Cette campagne, qui est notamment soutenue par le WWF et One Planet Lab, recherche des visionnaires suisses dont les idées seraient en mesure de mobiliser 100’000 personnes en faveur du climat et de les encourager à agir de façon positive. L’objectif est donc de s’opposer au changement climatique grâce à un projet innovant capable de motiver le plus grand nombre possible de personnes à s’engager.

Beaucoup d’argent pour de bonnes idées

Pour ce faire, les trois projets lauréats recevront un précieux soutien financier: le gagnant aura droit à 100’000 francs, alors que les deuxième et troisième percevront respectivement 50’000 et 25’000 francs. Le champ des sujets est illimité: vous pouvez transmettre des connaissances, promouvoir l’activisme, faire la différence grâce à la gamification, créer des paysages naturels, ou toucher vos semblables par le biais d’un produit ou de rencontres sociales. «Tout ce qui peut inspirer les autres est imaginable», écrit l’organisation.

Penser grand et rendre l’inhabituel possible est explicitement encouragé. «Nous recherchons délibérément des personnes ayant des visions qui n’ont pas encore pu être mises en œuvre en raison de leur démesure», explique Climate Now. Vous avez une grande idée qui n’a, jusqu’ici, touché des gens qu’à une échelle limitée? Ou bien vous rêvez d’inspirer les autres à être plus respectueux du climat? Spotlight de Climate Now est fait pour vous.

S’inscrire, discuter, évaluer

Les idées peuvent être soumises jusqu’au 30 septembre 2021 sur le site internet de Clima Now. Pour participer, vous devez décrire votre projet et créer un «Mission Model Canvas». Tous les projets présélectionnés par le jury seront présentés sur la plateforme internet le 1er novembre. Affichés sur un «Wall of Fame», ils pourront être discutés, évalués et partagés publiquement.