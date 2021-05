Concours - Gagnez trois mois de loyer

Si l’on veut que la question de la protection du climat avance, chacun doit y mettre du sien. Grâce à des mouvements tels que les grèves pour l’avenir, la question climatique est au cœur de l’attention. Et dans cette lutte, le recyclage joue un rôle essentiel. Verre, aluminium et PET: les recycler contribue, en effet, à réduire la pollution de l’air.

Deviens pinailleur!

Comment participer? En remplissant le formulaire de candidature sur le site deviens-pinailleur.ch jusqu’au 6 juin 2021. Vidéos originales ou photos marrantes, faites preuve de créativité pour présenter vos colocataires et votre système de tri à la maison. La communauté et un jury désigneront ensuite, par un vote en ligne, les grands gagnants qui remporteront le titre de «coloc la plus pinailleuse de Suisse» et se verront offrir trois mois de loyer.