Guerre en Ukraine : Gains russes dans l’Est, Kiev appelle les troupes de Moscou à se rendre

Sur le terrain, signe de la confiance gagnée par les Ukrainiens après le succès de leur contre-offensive , le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, a promis de «garantir la vie, la sécurité et la justice» aux militaires russes qui choisiraient de se rendre. «Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie et l’armée russe, de l’humiliation», a-t-il lancé, alors que les défaites ont poussé le président russe Vladimir Poutine, à mobiliser plusieurs centaines de milliers de personnes dans l’armée.

Moscou a de son côté annoncé avoir engrangé ses premiers gains – trois villages dans l’Est ukrainien – après avoir perdu des milliers de kilomètres carrés de territoires sur plusieurs fronts, ces dernières semaines. Selon les séparatistes pro-russes qui combattent aux côtés des troupes de Moscou, les villages d’Otradivka, de Vessela Dolyna et de Zaïtsevé sont désormais sous contrôle russe.

«Combats de rue»

Présents à Bakhmout, vendredi, des journalistes de l’AFP ont entendu le son de tirs d’artillerie lourde et de lance-roquettes multiples dans le centre de cette ville, qui comptait 70'000 habitants avant la guerre. Des rafales occasionnelles de mitrailleuses étaient également audibles. Un bénévole civil du groupe humanitaire Vostok SOS, Edouard Skorik, 29 ans, a raconté à l’AFP que des «combats de rues» ont eu lieu près de sa maison, de l’autre côté de la rivière Bakhmouta.

Civils tués au sud

Dans la région occupée de Kherson (sud), au moins cinq civils ont été tués et cinq blessés par une frappe ukrainienne ayant touché un bus de civils qui se rendaient au travail en traversant un pont, selon le responsable pro-russe Kirill Stremooussov. Kiev a visé des ponts dans cette région à de multiples reprises, afin de perturber l’approvisionnement logistique des forces russes.

«Commencer à libérer des territoires»

Le chef des séparatistes pro-russes de la région de Donetsk (est), Denis Pouchiline, a relevé la situation «la plus difficile» près de Lyman, nœud ferroviaire repris récemment par les forces ukrainiennes, où les troupes russes ont échappé de justesse à l’encerclement. Selon lui, ces dernières fortifient une nouvelle ligne de défense près de Kreminna, plus à l’est, que les forces ukrainiennes «testent jour et nuit».