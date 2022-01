États-Unis : Gal Gadot dans un remake d’un classique du cinéma

L’actrice israélienne sera à l’affiche d’une nouvelle version de «La Main au collet», chef d’oeuvre d’Alfred Hitchcock sorti en 1955.

La comédienne, connue mondialement depuis qu’elle a incarné Wonder Woman, fourmille de projets en ce moment. Cette maman de trois enfants se glissera prochainement dans la peau de Cléopâtre, reine d’Égypte. «Deadline» nous apprend maintenant que Gal Gadot, qui a reconnu que sa reprise d’«Imagine» de John Lennon était nulle, prépare un remake de «La Main au collet», comédie policière mythique sortie en 1955 et réalisée par le grand Alfred Hitchcock. Cary Grant et Grace Kelly y tenaient alors les premiers rôles.