Gala s’amuse du succès de son hymne LGBT au Qatar 

La chanteuse a connu un succès planétaire avec «Freed From Desire», sorti en 1997.

Douce ironie. Au moment où le Qatar est pointé du doigt pour ses manquements aux droits humains, «Freed From Desire» («Libéré du désir» en français) est joué dans les stades de Doha lors de chaque but des équipes en lice à la Coupe du monde de football. Ce tube, sorti en 1997 par la chanteuse italienne Gala, est devenu au fil des ans un hymne pour la communauté LGBT. Il est également régulièrement diffusé lors d’événements sportifs.

L’Italienne s’est également dite prête à aller interpréter son hit au Qatar si on le lui demandait: «Je l’ai fait aux JO d’hiver de Sotchi, en Russie, en 2014, car je pense qu’on peut faire passer des messages à travers un T-shirt ou une déclaration sur scène sur les femmes ou les droits de l’homme par exemple (ndlr: à Sotchi, elle avait chanté «Let a Boy Cry», référence à la communauté gay). C’est toujours mieux que de ne pas venir.»

Hymne rassembleur

Quant au fait que l’équipe de France s’est approprié «Freed From Desire» et le chante lors de ses victoires, Gala n’en est pas surprise. «Cette chanson est sortie en 1997. Depuis quelques années, elle est reprise lors de multiples événements sportifs, que ce soit du football, du rugby, de la boxe. Ça a commencé en 2016 avec des supporters irlandais et ça n’a jamais cessé depuis lors. Je préfère quand c’est une équipe nationale. Parce que là, au moins, ça rassemble les fans plutôt que les diviser», a estimé dans le quotidien celle qui ne serait pas contre pousser la chansonnette avec la bande de Didier Deschamps, coach des Français.