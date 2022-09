Morfydd Clark évoque son rôle de Galadriel

Cela dépasse mes rêves les plus fous. J’ai grandi en lisant «Le Hobbit» et «Le Seigneur des anneaux». J’avais 11 ans quand le premier film de la saga est sorti au cinéma. Autant dire que les écrits de J. R. R. Tolkien font partie de ma famille depuis des décennies. On en parlait avec mes parents, on faisait des plaisanteries sur cet univers magique. Ces personnages accompagnaient aussi des moments de joie ou de peine dans nos vies.