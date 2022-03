Faune : Galapagos: une nouvelle espèce de tortue détectée par ADN

Les tortues géantes vivant sur une des îles de l’archipel au large de l’Equateur ne sont pas celles que l’on pensait. Elles pourraient être renommées.

Des chercheurs de l’université de Newcastle, de l’université de Yale, de l’ONG américaine Galapagos Conservancy et d’autres institutions ont comparé le matériel génétique de tortues vivant actuellement à San Cristobal, une île de 557 km de long, avec des os et des carapaces recueillis en 1906 par l’Académie des sciences de Californie dans une grotte située sur les hauts plateaux de l’île.

Galapagos Conservancy a ajouté dans un bulletin que le groupe Chelonoidis chathamensis des hauts plateaux de San Cristobal «est presque certainement éteint» et que l’île abritait non pas une mais deux variétés différentes de tortues, l’une vivant dans les hauts plateaux et l’autre dans les basses terres.