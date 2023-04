Football : Galtier s’enfonce de plus en plus

Le coach du PSG, qui était alors à la tête de l’OGC Nice, aurait lâché dans une discussion qu'il «ne pouvait pas y avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe», parce que cette équipe n'était pas assez «à l'image de la ville». Ces allégations graves figuraient sur un mail que Julien Fournier, ex-directeur de l’OGC, aurait transmis à l’époque aux dirigeants d’INEOS, dans lequel on pouvait lire aussi que l’équipe niçoise ne correspondait pas à ce que veulent les gens, comme elle ne le correspond pas».

«Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat, Maître Olivier Martin, pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables», est-il écrit dans le communiqué. Sollicité, le PSG n'a pas réagi dans l'immédiat.