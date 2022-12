Royaume-Uni : «Game of Thrones» accessible à tous le matin? Shocking!

Outre-Manche, on ne rigole pas avec les gros mots et encore moins quand ils sont prononcés à la télévision. La chaîne payante Sky l’a appris à ses dépens, puisqu’elle vient de recevoir un rappel à l’ordre de l’Ofcom, l’office des télécommunications britannique. Le diffuseur avait en effet proposé un épisode de «Game of Thrones», série dans laquelle a joué Sean Bean, à 7h35 du matin le 19 août 2022, sans que les téléspectateurs aient besoin de prouver qu’ils étaient majeurs.