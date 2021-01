Série : «Game of Thrones»: un 2e préquel en développement

En plus de «House of the Dragon», dont la diffusion est prévue pour 2022, HBO prévoit de donner vie à une autre série dans l’univers imaginé par George R. R. Martin.

Alors que la production de «House of the Dragon», qui se concentrera sur la famille Targaryen et se déroulera 300 ans avant «GoT», est sur le point de commencer, «Variety» annonce qu’un autre préquel est dans le tuyaux de HBO. Cette future série, si elle voit le jour, sera une adaptation de «Tales of Dunk and Egg», trois nouvelles de George R. R. Martin racontant les aventures de Ser Duncan le Grand (Dunk) et de son écuyer Aegon V Targaryen (surnommé Egg), 90 ans avant les événements relatés dans «Game of Thrones».