Iris Mittenaere : Gamine, elle a été harcelée à cause de sa maigreur

Iris Mittenaere a révélé avoir subi du harcèlement quand elle était à l’école. Elle ne s’en est pas encore complètement remise.

Celle qui a été élue plus belle femme du monde a dû subir des critiques sur son physique. Iris Mittenaere , Miss Univers 2016, a révélé dans l’émission « C à vous » sur France 5, jeudi 11 mars 2021, qu’elle avait été harcelée quand elle était petite à l’école puis au collège. Notamment parce qu’elle était «maigrichonne». «C’est une blessure que j’ai gardée très longtemps et encore aujourd’hui, je ne peux pas dire que je suis complètement guérie», a commencé la Française de 28 ans, précisant qu’elle avait reçu insultes et coups de la part d’autres enfants.

«Ça a été très dur quand j’étais petite. J’ai eu la chance d’être très bien entourée par ma maman. J’en ai tout de suite parlé», a-t-elle ajouté. Elle a également regretté qu’à l’époque des faits on parlait peu de harcèlement scolaire: «On disait: «Ne te laisse pas faire, défends-toi.» Mais c’est plus compliqué que ça. Aujourd’hui, j’ai l’impression malheureusement que le harcèlement scolaire augmente de plus en plus. Maintenant, on passe au cyberharcèlement qui est encore plus compliqué.»