Festival en Valais : Gampel a accueilli 10’000 personnes par jour

L’open air s’est déroulé du vendredi 20 au dimanche 22 août 2021. Le certificat Covid était obligatoire, ce qui a causé de longues attentes.

L’open air de Gampel , en haut Valais, a été le premier événement musical de Suisse à accueillir 10’000 personnes par jour entre le vendredi 20 et le dimanche 22 août 2021. Le certificat Covid était obligatoire. Un centre de tests, doté d’une capacité de 600 tests par heure, était prévu aux portes de l’événement.

«Les contrôles stricts ont allongé l’attente à l’entrée du festival. Il fallait plus de deux heures vendredi soir», a remarqué la RTS. Hormis cela, le Gampel, dont la jauge a été réduite par trois, s’est déroulé sans anicroche et sous un soleil radieux. La programmation a fait la part belle aux artistes suisses, allemand et autrichiens. Cro, Parov Stellar, Fritz Kalkbrenner, Lo & Leduc, Loco Escrito ou Mighty Oaks étaient parmi les têtes d’affiche.