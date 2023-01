Hong Kong: gangster arrêté après un coup de sang contre un usager de la route

Hong Kong : Un gangster tombe après un coup de sang contre un usager de la route

Un gangster autoproclamé de Hong Kong a appris les bienfaits de la discrétion à ses dépens: une vidéo virale le montrant sortant d’une Porsche et réprimander un chauffeur de minibus a conduit à son arrestation pour détention de cocaïne. L’homme de 35 ans a comparu devant un tribunal samedi après avoir été identifié sur ces images, dans laquelle il proclamait haut et fort être membre d’une triade chinoise, un gang mafieux.

Dans la vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, on le voit sortir de la voiture de sport et proférer des injures à l’encontre du conducteur du minibus arrêté dans les embouteillages. Il frappe la vitre du véhicule tout en faisant tomber les lunettes du conducteur et en brandissant un bâton.

La police a saisi 1,7 kg de coke

Mais son accès de rage au volant lui a coûté cher après que la police l’a arrêté, lui et trois autres personnes, jeudi, pour détention de drogue, après l’avoir identifié sur la vidéo. Les agents ont saisi 1,7 kilo de cocaïne. «Cet homme n’a pas respecté la sécurité des autres usagers de la route et n’a pas non plus respecté la loi et l’ordre en affirmant publiquement être membre d’une triade», a déclaré à la presse l’inspecteur en chef, Wong Chi-tang.