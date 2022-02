Cinéma : Garance Marillier jouera une footballeuse

L’actrice fétiche de Julia Ducournau («Grave», «Titane») se mettra dans la peau de Marinette Pichon, première footballeuse française star.

Marinette Pichon. Elle est la première joueuse de foot française à avoir fait carrière aux États-Unis (hommes/femmes confondus) et la recordwoman du nombre de buts et de sélections en équipe de France. La réalisatrice Virginie Verrier a décidé d’adapter les mémoires de la sportive à l’écran. Et c’est Garance Marillier qui se glissera dans la peau de la footballeuse légendaire. Muse de Julia Ducournau, la jeune comédienne a joué dans le film sur le cannibalisme encensé par la critique «Grave», avant de remettre le couvert dans «Titane», Palme d’or à Cannes en lice pour les Oscars . Elle est aussi à l’affiche de «Madame Claude», biopic sur la célèbre maquerelle parisienne, disponible sur Netflix .

De son enfance, ravagée par un père violent et alcoolique, jusqu’au rêve américain, «Marinette» dressera le portrait d’une gamine que rien ne prédestinait à ce parcours hors norme. Aux côtés de Garance Marillier, on retrouvera Émilie Dequenne, Fred Testot, Sylvie Testut, Alban Lenoir et Caroline Proust. Le tournage commence ces jours et doit se partager entre la France et Philadelphie.