Garanties de loyer: Des milliards sommeillent, deux entreprises veulent les réveiller

Les locataires suisses sont assis sur un tas d’or qui perd de la valeur au fil des ans. Les montants bloqués sur des comptes en guise de garanties de loyer bénéficient d’intérêt avoisinant au mieux les 0,2%. Ajoutez à cela les frais de gestion et l’inflation: le capital déposé a tendance à fondre. Le «Tages-Anzeiger» précise ce jeudi qu’il est très difficile en Suisse d’évaluer à combien se monte au total le magot qui sommeille sans même qu’on cherche à le faire travailler.

La seule statistique officielle de la Confédération remonte à 1999. À cette époque, on dénombrait 670’000 comptes de dépôt de garantie de loyer pour une somme totale évaluée à 1,7 milliard. Aujourd’hui, même si on ne dispose pas de chiffres précis, la somme avoisinerait les 10 milliards, pour les seuls particuliers, selon deux jeunes sociétés zurichoises qui ont flairé le filon. Si l’on ajoute à cela les comptes bloqués provenant des entreprises, on pourrait même doubler la mise.