Tout était parti d’une bonne intention. En février de l’an dernier, J.T., âgé de 11 ans, est descendu du bus à Zurich-Affoltern lorsqu’il a vu une dame courir pour essayer d’attraper le car en question. Il a alors retenu la porte avec son pied pour permettre à la femme de monter. Or le chauffeur n’avait pas remarqué la scène, avait démarré et accéléré à environ 28 km/h. Les portes du véhicule s’étaient totalement refermées et n’avaient pas détecté le membre du jeune écolier. Celui-ci avait été traîné sur une centaine de mètres avant qu’un passager n’avertisse le conducteur.

Capteur défectueux?

La mère de J.T. est toujours en colère contre le chauffeur. «Mon fils va toutes les semaines en thérapie à cause de son genou et son dos.» Cet été, raconte-t-elle, il a eu une rechute et a dû marcher avec des béquilles pendant plusieurs semaines. La maman ne comprend pas non plus comment les capteurs de la porte n’ont pas pu détecter le pied de son enfant. Juste après l’accident, la société des transports publics avait assuré que les installations fonctionnaient bien et qu’elles étaient régulièrement contrôlées.