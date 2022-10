France: garde à vue pour le père qui a frappé l’agresseur présumé de sa fille

Roanne (F) : Garde à vue pour le père qui a tabassé l’agresseur présumé de sa petite fille

«Je ne regrette en aucun cas»

L’adolescent, originaire de Guinée, avait été recueilli en septembre par les services du Conseil départemental de la Loire et placé en appartement par l’association La Sauvegarde, avec un suivi quotidien d’éducateurs spécialisés. La mère de la fillette assure l’avoir surpris chez eux, dans la nuit de jeudi à vendredi, et l’accuse d’avoir agressé l’enfant qui dormait dans sa chambre avant de prendre la fuite. Le père avait déposé une plainte et mis en place une surveillance avec des amis.

L’affaire prend un tour politique

Ses propos ont fait bondir le procureur de Roanne Abdelkrim Grini: «En France, rien ne justifie la violence et on ne se fait pas justice soi-même. Quand bien même le mis en cause aurait commis les faits, cela ne donnait pas le droit au père d’agir ainsi», a-t-il dit et à différents médias, suscitant des cascades de réactions sur les réseaux sociaux.