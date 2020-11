Canton du Valais : Garde-chasse jugé pour violation de la loi sur la chasse

Accusé d’avoir détenu en juillet 2018 deux aiglons à son domicile sans autorisation, un garde-chasse valaisan passe ce vendredi devant les juges.

Le ministère public du Valais reproche au garde-chasse d’avoir détenu les deux oiseaux à son domicile sans être au bénéfice de l’autorisation requise par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). De plus, il n’a pas respecté les directives de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour la détention et les soins aux rapaces diurnes et nocturnes.