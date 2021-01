Pour lui, «la santé restera au centre de nos préoccupations, avec la poursuite de la lutte contre la maladie, mais il faudra aussi garder une attention particulière au maintien et au développement de l’emploi, à la lutte contre la précarité, aux sources de contacts dont nous avons toutes et tous besoin, et à notre environnement. En 2020, nous avons dû prendre un nombre tout à fait inhabituel de décisions dans l’urgence, souligne Jean-François Steiert. Elles nous ont forcé à sortir des sentiers battus. Gardons-en ce qu’il y a de bon, avec de nouvelles formes de solidarité, de modes de travail ou encore de mobilité.»