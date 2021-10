Football – «Garder la balle au sol», la recette selon Remo Freuler

C’est une équipe qui défend bien. Elle part souvent en contre, avec une certaine rapidité. Et puis, il n’est pas facile de trouver des espaces au sain de son bloc bas. Cela demande de jouer les coups du mieux possible.

Nous devrons jouer faire en sorte de jouer avec peu de touches, afin que la balle circule rapidement et que nous trouvions des espaces. Nous devons aussi garder une certaine lucidité pour limiter les erreurs. Il faut aussi que nous nous protégions correctement pour éviter les contres. Mais avec notre agressivité et notre rapidité, nous devons pouvoir y parvenir.

Non. Quand on joue à trois ou à quatre derrière, cela change un peu. Mais au milieu, pas tant que ça. Je n’ai pas de problème à évoluer dans l’un ou l’autre système. Peut-être que quand je joue en «8», j’ai un peu plus de possibilité d’aller en profondeur, de créer quelque chose. À deux, je dois plus rester un peu plus derrière, de rester attentif aux contre-attaques.