La Christmas Run et la Course de l’Escalade font partie des événements de décembre. Certaines personnes innovent même sur les réseaux sociaux.

On se bouge : Garder la ligne durant l’avent grâce à ces manifestations sportives

Petits et grands se déguisent en père Noël et courent dans les rues lausannoises.

Ce week-end à Genève a lieu la traditionnelle course de l’Escalade. L’événement rassemble chaque année plus de 40 000 coureurs.

Ce n’est pourtant pas l’unique manifestation sportive du mois de décembre. Toujours à Genève, il y a notamment la Coupe de Noël. Et, cette année, il n’y en aura pas une, mais deux coupes (82e édition annulée en 2020 et 83e) qui auront lieu les 18 et 19 décembre prochains.

Ici, on ne parle pas de fitness ou de course à pied, mais de natation dans le Léman. Oui, oui, vous avez bien lu! Les nageurs se déguisent, puis sautent tour à tour dans le lac très froid. Les températures oscillent entre 1 °C et 5 °C (voir la vidéo ci-dessus).

Lausanne

La Christmas Run à Lausanne propose divers parcours allant de 2 à 6 kilomètres. Le but est de se déguiser en père/mère Noël puis de courir à travers les rues de la ville. Fun garanti!

Les participants courent avec la vue sur la cathédrale de Lausanne. Christmas Run (2019)

S’entraîner chez soi

Traverser le mois de décembre sans prendre un gramme est une véritable gageure. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs donnent quelques idées pour se bouger.