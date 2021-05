Valais - Garder le cap et la tête froide malgré la tragédie de Stresa

Retenir les leçons

En Valais, une douzaine de n ouvelles liaisons par téléphérique ou télécabine sont à l’étude, dont la plus avancée est celle de Bramois-Nax. But: booster le transport plaine-montagne et réduire le niveau de CO2. Afin de tenir compte des critères de financement de la Confédération et du Canton, ces projets doivent répondre à trois exigences : l’effic ience, soi t un t rajet plus court que si on le faisait en voiture, le besoin réel et l a gêne q ue cela peut occasionner pour les riverains. L’idée de rallier Sion aux Mayens-de-l’Hôpital (Veysonnaz) a ainsi été écartée par la Berne fédérale.