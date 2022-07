Lausanne: Garder les fontaines amovibles tout l’été? Pas besoin, répond la Ville

Des points d’eau sont régulièrement installés lors des différents événements organisés en ville de Lausanne. Une fontaine a ainsi été installée devant le Palais de Beaulieu dans le cadre du Tour de France le 9 juillet. Une autre à l’esplanade de Montbenon lors du Colombia Vive Festival de ce week-end. Ces sources éphémères sont reliées au réseau d’eau potable par le service de l’eau de la Ville et facturées aux organisateurs des manifestations.

Réseau d’eau suffisant

Ces points d’eau sont des appuis ponctuels de confort. Mais selon le responsable du service de l’eau et conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand, «les Lausannois disposent de suffisamment de fontaines d’eau potable pour se désaltérer en période de canicule». Pour les personnes non familières avec la géographie lausannoise, l’application Lausanne et une carte interactive en ligne recensent toutes les fontaines fixes présentes en ville. Certaines d’entre elles disposent même d’un sigle «eau potable».