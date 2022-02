Sécurité routière : Garder sa grosse veste d’hiver au volant peut se révéler dangereux

Des chercheurs en accidentologie conseillent aux automobilistes d’enlever leur doudoune pour conduire. C’est préférable du point de vue de leur sécurité. Explications.

Il fait froid dehors, votre voiture est glacée elle aussi et vous décidez de garder votre veste d’hiver pour conduire. Erreur, selon des chercheurs en accidentologie de l’assureur AXA. Votre vêtement bien chaud et bien épais représente un risque pour votre sécurité. Car vous êtes moins bien protégé en cas d’accident.

Des millisecondes perdues

Comment est-ce possible? C’est en fait la ceinture de sécurité qui est en cause. Plus précisément l’espace entre la ceinture et le corps, et le relâchement de la ceinture. «Dans les cas extrêmes, cet espace de quelques centimètres à peine joue un rôle déterminant dans l’issue des accidents», note AXA dans un communiqué mercredi.