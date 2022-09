Tribunal de Vevey (VD): Garderie: éducatrice condamnée dans l’affaire des enfants ligotés

C’est une affaire de nature à rompre le contrat de confiance censé prévaloir entre les parents et les structures d’accueil d’enfants. En novembre 2020, deux enfants de 2 ans, qu’une éducatrice trouvait turbulents, ont été entravés pendant un court instant par celle-ci. Elle a ensuite pris une photo du groupe dont elle s’occupait et l’a envoyée sur Snapchat à Léa*, une collègue avec laquelle elle travaillait en binôme et qui était absente ce jour-là. Sur l’image, on voit quatre enfants assis à même le sol, la mine triste, dont deux qui sont attachés aux pieds et aux mains.