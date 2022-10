Préverenges (VD): Garderie fermée avec effet immédiat et pas de plan B pour les parents

Un dialogue de sourds entre l’Office vaudois de l’accueil de jour des enfants (OAJE) et la direction de la crèche Montessori à Préverenges a débouché sur une décision rare et radicale. Les autorités cantonales ont annoncé mardi la fermeture avec effet immédiat de la structure. Pris de court, les parents et les autorités communales essayent de trouver des solutions transitoires. «C’est la catastrophe. On est dans le pétrin, car on ne sait pas où on va faire garder notre enfant», a déclaré un parent d’élève à «24 heures», média qui a révélé l’information.