La Chaux-de-Fonds (NE) : Garderie fermée pour cause de coronavirus

Tout le personnel de la crèche communale est en quarantaine après que trois cas positifs ont été détectés. Le médecin cantonal a ordonné la fermeture temporaire des lieux.

Deux cas positifs en début de semaine et un autre vendredi… Les collaborateurs de la crèche communale de Ferme Gallet sont en quarantaine pour dix jours, rapportent arcinfo et rtn, relayant ainsi un communiqué de la commune de La Chaux-de-Fonds. La structure de 25 places est fermée temporairement. «Le personnel a été mis en quarantaine préventive par le médecin cantonal afin d’endiguer la propagation du virus et de protéger les familles des enfants et des collaborateurs», ont expliqué les autorités communales.