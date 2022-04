Vaud – Garderies et crèches: factures allégées de 20% pour les parents en novembre

Aide pérennisée en vue

Une initiative parlementaire au Conseil national propose de remplacer le système de subventionnement fédéral limité dans le temps par «un soutien durable visant à réduire considérablement les contributions versées par les parents et à améliorer l’éducation de la petite enfance, de manière à augmenter les chances de développement des enfants et à améliorer l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle».