Berne - Gardes du Vatican obligés de payer la taxe militaire

La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a adopté un projet de loi qui prévoit une exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (TEO) pour les gardes suisses. Le Conseil fédéral reconnaît que les gardes suisses effectuent un engagement particulier qui est favorable à la réputation de la Suisse à l’étranger. Il est cependant opposé à une dérogation pour les gardes suisses en matière de TEO, car ceux-ci effectuent à l’étranger non pas un service militaire, mais un service de police pour un État étranger. Ils n’exercent pas non plus une activité indispensable en faveur de la population suisse qui donnerait droit à une exonération de la TEO. Lors de révisions passées de la législation militaire, le Parlement a d’ailleurs renoncé à introduire une telle exception.