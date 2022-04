Genève : Gardien condamné pour avoir frappé un détenu

Un agent de détention officiant à Champ-Dollon a été sanctionné pour avoir donné un coup de pied à la tête d’un prisonnier déjà maîtrisé au sol.

Le Tribunal de police a condamné un gardien de la prison de Champ-Dollon à 90 jours-amende avec sursis. Il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité, rapporte «Le Temps». En mai 2017, l’agent de détention avait asséné un puissant coup de pied à l’arrière de la tête d’un détenu biélorusse couché au sol sur le ventre et déjà maintenu par cinq surveillants. Suite au coup, il avait souffert d’une fracture du complexe zygomatico-maxillaire. Le tribunal a estimé que le gardien avait fait preuve d’un comportement «mal maîtrisé» et inadmissible». Il a écopé en sus d’une amende immédiate de 3510 francs.