Hockey sur glace - Gardien de but, il a commencé à manger son puck!

«Je suis gardien de but depuis quelques années et j’ai toujours eu l’envie de manger une rondelle, écrit-il. J’ai pu résister longtemps mais c’est plus fort que moi. Je me considère comme une personne raisonnable et logique mais je ne peux pas chasser cette idée.»

«J’ai découvert une forte corrélation entre la consommation d’une rondelle et de terribles diarrhées et des maux d’estomac. J’ai fait plusieurs tentatives en mangeant un petit morceau par jour pendant différentes périodes jusqu’à ce que je ne puisse plus le supporter. La plus longue a été d’environ deux semaines. La plus courte fut de deux jours. Diarrhée et maux d’estomac à chaque fois. Je n’ai pas remarqué d’augmentation significative de mes capacités en tant que gardien de but. Certaines personnes pensent que je continue à manger cette chose. Non. J’ai arrêté il y a deux semaines. Je ne suis pas fou.» C’est du moins ce qu’il dit.