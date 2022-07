Genève : Gardien de prison accusé de menace acquitté

«Martin, ton projet, on n’en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort…[...] Tu verras…ABE.» C’est ce message, destiné à l’ex-directeur la prison de Champ-Dollon, qui avait valu à un gardien d’être condamné à 30 jours-amende avec sursis l’an passé . Mais, après avoir contesté cette peine auprès du Tribunal de police en juin, il a finalement été acquitté, indique la « Tribune de Genève ».

Les faits étaient survenus en 2020, en pleine réforme «Ambition», qui avait suscité l’ire de ces fonctionnaires. Le directeur avait quitté ses fonctions et la réforme avait été abandonnée. Le prévenu craignait notamment de voir ses horaires changer et de moins voir son enfant. Il s’est excusé lors d’une audience devant le ministère public et lors du procès le mois dernier, expliquant avoir «perdu les pédales.» Le parquet a fait appel de son acquittement.