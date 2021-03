Zoo de Zurich : Gardienne attaquée par un tigre: une inattention, probablement

Le ministère public n’a pas établi de responsabilité pénale d’un tiers et estime qu’une glissière mal fermée par l’employée est à l’origine du drame du 4 juillet 2020. L’affaire est désormais classée.

Le drame s’est produit le 4 juillet 2020. Une gardienne d’animaux expérimentée du zoo avait été attaquée et mortellement blessée par une tigresse de Sibérie. La victime avait 55 ans.

Sur la base des investigations approfondies, du point de vue de la médecine légale et en tenant compte des enquêtes menées par la police municipale de Zurich et de l’Institut médico-légal de Zurich (FOR), le ministère public estime que l’accident de travail était auto-infligé.