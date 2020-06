Genève

Gardiens sanctionnés pour des bizutages à Champ-Dollon

Une quinzaine d’agents de détention ont écopé de sanctions variées pour deux bizutages, alors que la pratique est interdite par la direction.

Des gardiens de la prison de Champ-Dollon ont notamment enduit leurs collègues de peinture et d’aliments poisseux.

Une quinzaine d’agents de détention de la prison de Champ-Dollon ont fait l’objet d’une enquête administrative suite à deux bizutages, pratiqués en septembre 2017 et avril 2018 sur deux collègues. La direction de la prison a émis des sanctions contre la majorité d’entre eux à la fin du mois de mai, révèle la «Tribune de Genève». La plupart ont reçu des blâmes, d’autres, un avertissement ou des heures de travail non payées à effectuer. Les bizutages, rapporte le quotidien, consistaient notamment à enduire les nouveaux gardiens d’aliments poisseux et de peinture. La pratique avait été interdite par la direction de l’établissement pénitentiaire dans une directive datée d’octobre 2019. L’un des agents sanctionné va faire recours.