Baignade

Gare à la force du courant du Rhône à Genève

L’été, de nombreux baigneurs se laissent glisser au fil de l’eau à la hauteur de la Jonction. Mais cette activité comporte des risques, met en garde la police genevoise.

Le mieux, lorsque l’on chavire et l’on se retrouve dans l’eau, est de se mettre sur le dos et de se laisser dériver vers la berge. Même un bon nageur ne peut lutter contre le courant et finira par s’épuiser vainement. Si une personne se retrouve en difficulté, il faut qu’elle agite les bras et appelle à l’aide.