Mobile : Gare à l’accès trop facile à des skins pour «Minecraft»

Des applications malintentionnées profitent de la naïveté de jeunes mobinautes pour les faire souscrire à des abonnements onéreux.

La firme de sécurité informatique Avast a épinglé toute une série d’applications Android sur la boutique Play Store. Elles proposent principalement du contenu personnalisé pour «Minecraft» et «Roblox», deux des jeux les plus populaires auprès des enfants. Certaines dépassent allègrement le million de téléchargements malgré des notes et des commentaires médiocres. Les utilisateurs ne se plaignent pas seulement de s’être vu forcer la main pour s’abonner, mais aussi de l’accès à des contenus non fonctionnels et d’être bombardés de publicités.

Liste non exhaustive

L’éditeur tchèque d’antivirus a notamment épinglé les applications suivantes: Skins, Mods, Maps for Minecraft PE; Skins for Roblox; Live Wallpapers HD & 3D Background; MasterCraft for Minecraft; Master for Minecraft; Boys and Girls skins, Maps Skins et Mods for Minecraft. Nul doute que la liste est loin d’être exhaustive, d’autant plus que Google est très laxiste avec ce genre d’applications.