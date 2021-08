Coronavirus - Gare au gel hydroalcoolique ingéré par inadvertance

Mais comment peut-on avoir du gel hydroalcoolique dans l’estomac? Selon Tox Info Suisse, ce phénomène n’est pas rare. La centrale a vu le nombre d’appels à ce sujet augmenter fortement, principalement lors de la première vague du Covid-19. Entre les mois de janvier et mai 2020, environ 320 appels ont été reçus à ce sujet, soit plus du double de 2019 à la même période, avec seulement 140.

La cause? Les enfants mettraient trop rapidement leurs doigts à la bouche après s’être désinfectés les mains, et ingéreraient donc cette substance par inadvertance. Des risques existent également chez les adultes, qui ont plus tendance à se mettre quelques gouttes dans les yeux par accident.