Espagne : Gare au gorille: une gardienne de zoo se fait briser les bras

Un primate dans un zoo de Madrid a attaqué dimanche une employée venue nettoyer son enclos et le nourrir, lui occasionnant des fractures aux bras et la blessant à la tête.

«L'équipe du zoo est parvenue à éloigner l'animal et plus tard, une équipe vétérinaire l'a anesthésié avec une fléchette tranquillisante. L'animal a été amené dans son enclos où il s'est calmé», ajoute le zoo. La police et le zoo cherchent à comprendre comment le singe est parvenu à entrer dans la zone protégée.