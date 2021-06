Environnement - Gare au possible retour des cyanobactéries 

Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, les cyanobactéries sont susceptibles de réapparaitre. Le Canton de Neuchâtel rappelle mercredi les précautions à prendre si l’on observe des amas flottant à la surface de l’eau: éviter d’avaler l’eau, ne pas se baigner dans les zones recouvertes d’un tapis d’algues, surveiller les enfants, afin qu’ils ne boivent pas l’eau du lac et qu’ils ne portent pas à leur bouche des galets de plages, et bien se doucher après une baignade. Toute personne qui constaterait la présence d’algues ou d’amas douteux qui flotteraient à la surface est priée de signaler le lieu concerné au médecin cantonal neuchâtelois.