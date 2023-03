Santé et pollution: Gare au PQ! Il pourrait provoquer le cancer

Les substances chimiques éternelles (forever chemicals) sont présentes dans de nombreux produits de consommation (cosmétiques, poêles antiadhésives, vêtements, articles pour enfants, culottes menstruelles ). Elles sont également connues sous le nom de substances perfluorés (PFC) et polyfluoroalkylées (PFAS). Des liens ont été établis entre elles et certains cancers ainsi qu’une dégradation de la production de spermatozoïdes. Dans une étude publiée mercredi dans les «Environmental Science & Technology Letters» (éditées par l’American Chemical Society), des scientifiques de l’Université de Floride démontrent que le papier hygiénique en contient lui aussi.

Des concentrations élevées en France et en Suède

Avec l’aide de volontaires, les chercheurs ont analysé du papier toilette, y compris recyclé, vendu en Afrique, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, du Sud et centrale. Ils ont extrait les PFAS des échantillons ainsi que des eaux usées aux États-Unis. D’après leur conclusion, le papier hygiénique contient 4% des substances chimiques éternelles couramment présentes dans les systèmes d’assainissement américains et canadiens. Le taux est beaucoup plus élevé dans deux pays européens: 35% en Suède et 89% en France. Selon l’étude, ces substances sont utilisées lors de la transformation du bois en pâte à papier et le papier toilette recyclé peut également être fabriqué à partir de fibres provenant de matériaux contenant des PFAS.