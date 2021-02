Le Tierspital de Zurich tire lui aussi la sonnette d’alarme devant l’arrivée de nombreux chiots mal en point. Vetsuisse-Fakultät, UZH / M.A.Oesch

Jamais les Suisses n’ont autant craqué pour des animaux de compagnie que ces derniers mois. Ainsi comme d’autres journaux alémaniques auparavant, Arcinfo fait état, ce mardi sur son site, d’une explosion des demandes auprès des refuges du canton de Neuchâtel pour accueillir chiens et chats.

La pandémie du coronavirus semble y être pour beaucoup. Entre le télétravail et l’arrêt de la plupart des loisirs, nombreux sont ceux à rechercher la compagnie d’un animal, souligne le site. Et quand il n’y a plus assez d’animaux à adopter en Suisse, les Helvètes se tournent vers l’étranger, notamment pour y trouver des chiens via internet. Avec de gros risques à la clé en termes de souffrance animale. Ainsi, la police de Schaffhouse a également lancé ce mardi une mise en garde contre les achats inconsidérés de chiens à l’étranger.

Deux chiots mal en point euthanasiés

Il faut dire que deux chiots importés illégalement de Serbie et signalés par l’Administration fédérale des douanes ont dû être euthanasiés, indique-t-elle dans un communiqué. Non seulement en raison du non-respect des règles d’entrée en Suisse (la Serbie est une zone où sévit la rage) mais aussi à cause de leur mauvais état de santé.

Souvent les filières qui proposent des chiens ne se soucient guère de l’état de santé des animaux, souligne la police schaffhousoise. Elle recommande dès lors aux acheteurs potentiels de bien s’informer sur l’origine du chien avant de l’acheter sur internet. Car obtenir des animaux auprès d’éleveurs douteux encourage non seulement le commerce illégal mais aussi les organisations qui gardent les chiens dans des conditions parfois épouvantables.

Le Tierspital de Zurich tire la sonnette d’alarme

Corollaire: les animaux arrivent malades ou contagieux chez leurs futurs propriétaires. Et finissent pour la plupart chez le vétérinaire, voire aux urgences. Au point que l’hôpital des animaux de Zurich a tiré la sonnette d’alarme il y a quelques jours. L’établissement croule en effet sous l’arrivée de chiots malades provenant de l’étranger. En particulier les spitz miniatures et les bouledogues français, très prisés par les Suisses. «Les chiots proviennent d’élevages de masse, où ils grandissent dans de mauvaises conditions et sont sevrés de leur mère bien trop tôt», précise-t-il auprès de 20 Minuten.