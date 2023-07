Gare aux antidiabétiques amincissants falsifiés

Par la distribution officielle

De manière générale, Swissmedic met en garde contre l’achat et l’utilisation de médicaments non autorisés qui sont proposés par le biais d’annonces ou de courriels publicitaires ou sur des sites web. Ceux-ci «peuvent receler des risques importants pour la santé car ils peuvent ne contenir aucun principe actif, en avoir d’autres que ceux indiqués ou être surdosés». En témoigne le cas en début d’année d’un Suisse qui avait fini aux urgences après la prise d’un stimulant de l’érection illégal. «Seuls les médicaments provenant de canaux de distribution officiellement autorisés et contrôlés sont sûrs et d’une qualité irréprochable», conclut l’institut.