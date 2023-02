Alimentation : Gare aux bactéries qui peuvent contaminer les salades de fruits

Sur plus de 200 échantillons prélevés l’an dernier par les chimistes cantonaux, 5% contenaient des bactéries pathogènes, préviennent-ils.

Vous achetez souvent des salades de fruits toutes prêtes? Soyez vigilants! Car elles peuvent contenir des bactéries pathogènes, préviennent mercredi les chimistes cantonaux. Ceux-ci ont en effet testé entre mai et septembre 2022, quelque 200 échantillons. Verdict: dix produits, soit 5% des prélèvements, étaient contaminés par des bactéries.

Ce constat s’avère nettement plus mauvais que celui attendu pour ce type de produits, selon les chimistes dans un communiqué. «En effet, contre toute attente, l’acidité des salades de fruits n’a pas empêché la présence et le développement de Staphylocoques à coagulase positive et de Listeria mono-cytogenes, qui ont été détectés dans 5 échantillons», indiquent-ils.