Suisse : Gare aux «cambriolages du crépuscule»

Ce 26 octobre marque la 6e journée nationale de prévention contre les cambiolages. Les polices suisses mettent l’accent sur les risques et les mesures de prévention.

Avec l’arrivée de l’heure d’hiver, les jours raccourcissent, ce qui permet aux malfrats de distinguer plus facilement les maisons ou appartements inoccupés. C’est d’ailleurs entre novembre et mars que les cambriolages dits «du crépuscule» sont en hausse sensible. Par conséquent, les Corps de police suisses, en collaboration avec la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) et Sécurité et habitat Suisse (SHS), rappellent ce lundi comment se prévenir de ce type de mésaventure à l’occasion de la 6e journée nationale de prévention contre les cambriolages.