Formation : Gare aux écarts salariaux entre universitaires et apprentis!

Les différences de salaires entre les diplômés universitaires et ceux qui ont suivi un apprentissage se creusent toujours plus. Ce qui n’est pas sans risque.

Une personne détentrice d’un diplôme après un apprentissage gagne en moyenne 70% de moins que quelqu’un qui a un diplôme universitaire. VQH

Si la Suisse se targue d’avoir la meilleure formation professionnelle du monde, dans la réalité, le mythe vacille de plus en plus. Car l’apprentissage est toujours plus sous pression dans le monde du travail, relève dimanche la «NZZ am Sonntag». Au point que l’Union syndicale suisse (USS) tire la sonnette d’alarme dans un rapport récent sur la question.

Ce qui l’inquiète? Les écarts salariaux qui se creusent toujours plus entre les diplômés des hautes écoles et les détenteurs d’un CFC. Selon l’OFS, les employés ayant terminé leur apprentissage gagnent en moyenne 5960 francs par mois, tandis que les diplômés universitaires gagnent eux 10’280 francs, soit 70% de plus. En outre, les salaires de ceux qui ont suivi une formation professionnelle ont baissé de 1% ces quatre dernières années. Alors que ceux des diplômés universitaires ont augmenté de 2%.

Gare à la polarisation de la société

«Dans un nombre croissant de professions, les salaires ne suffisent plus à faire vivre une famille avec enfants. Cela ne concerne pas seulement les artisans, mais aussi le secteur des soins et des services. Les loyers et les primes d’assurance maladie sont si élevés que bientôt, seuls les universitaires pourront encore vivre dans une ville comme Zurich», déplore Daniel Lampart, économiste en chef à l’USS. Et il a calculé: un quart des employés ayant suivi un apprentissage gagnent moins de 5000 francs par mois.

Si l’écart salarial entre les détenteurs de CFC et les diplômés universitaires continue de se creuser, cela conduira à une polarisation de la société, met en garde Daniel Lampart. «Le mélange des groupes de population diminue. Même la vie associative, qui fonctionnait autrefois comme un ciment, perd de son importance. À la place, on voit apparaître des quartiers homogènes où les universitaires, les expatriés ou les ouvriers vivent de plus en plus entre eux».

«On va vers une société de la connaissance» Pour George Sheldon, professeur émérite d’économie du marché du travail à l’Université de Bâle, l’apprentissage, s’il reste une formation de base solide, correspond de moins en moins aux besoins. «On va de plus en plus vers une société de la connaissance. Ce qui favorise les personnes ayant une formation académique», dit-il. Pour lui, il faut éveiller chez les jeunes plus d’enthousiasme pour les formations techniques et scientifiques. «On le voit aussi avec l’immigration: ce qui manque à la Suisse, ce sont en premier lieu des ingénieurs, des chercheurs ou des médecins.»