Gare aux embouteillages à l’approche de Pâques

«Durant la période de Pâques, dès le mercredi 5 avril, il faudra s’attendre à de longs embouteillages et à de fortes perturbations sur les routes en raison des départs en vacances», annonce ce jeudi l’Office fédéral des routes (OFROU). Cela sera particulièrement marqué sur les axes nord-sud de l’A2 (Gothard) et de l’A13 (San Bernardino). Mais, «un trafic important est également prévu sur toutes les routes d’accès aux régions à forte fréquentation touristique ainsi que sur les autoroutes du Plateau», précise l’OFROU.

Rester sur l’autoroute

Les voyageurs sont enfin appelés à ne pas quitter l’autoroute en cas d’embouteillages. L’OFROU a noté que «lorsqu’une circulation dense engendre embouteillages et pertes de temps sur les axes principaux, on observe souvent un report du trafic sur le réseau secondaire». Problème: cela pèse sur les habitants des localités aux abords des routes nationales et paralyse les transports régionaux. Autrement dit, «par respect pour la population locale», les voyageurs devront prendre leur mal en patience.